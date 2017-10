Deze veganist vindt dat anderen tot veganisme bekeren wel wat vrolijker kan

Tobias Leenaert, veganist, wil graag dat iedereen veganist wordt. En die boodschap wil hij, anders dan tot nu gebeurt, wat vrolijker brengen. "Er wordt zwart-wit gedacht. Dat mag wel wat losser."

Diep in ons hart willen we eigenlijk allemaal veganist worden, zegt Tobias Leenaert (44). "Omdat het aansluit bij waarden die we delen, zoals eerlijkheid en rechtvaardigheid. We willen niet dat levende wezens door ons lijden, we willen kwaad en leed vermijden. Dat zit allemaal in het veganisme. In die zin is het niet iets wat we moeten doen, maar waar we in onze evolutie naartoe bewegen."

Veganisme, het afzien van het gebruik van alle dierlijke producten (niet alleen vlees, maar ook zuivel en eieren) heeft de toekomst, is de overtuiging van Leenaert, twintig jaar veganist en oprichter van het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) in Gent, dat zich inzet voor meer consumptie van planten.