De ogen van de gasten blinken van verwachting in AIRrepublic in Cadzand

Ter hoogte van Breskens en Cadzand hangt er iets in de lucht. Een taalmicrobe? Wie zal het zeggen. Van het staccato-accent bij de gemiddelde Zeeuw kun je alvast smullen. En na een stevige duinwandeling kun je sinds kort ook de Zeeuwse keuken van Sergio Herman proeven in AIRrepublic, zijn nieuwe brasserie.

Republic, want hier kiest het volk zelf. Geen ingewikkelde à la carte, ellenlang menu of vage prijskaartjes. Je bestelt een driegangenmenu à 48,50 euro met een aantal opties per gang of een plateau fruits de mer (45 euro p.p.).

Hoe kan het ook anders, met een ligging aan de pier van de jachthaven.