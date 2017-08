De leukste en lekkerste restaurants aan de Belgische kust

Tip van een kenner: Ten Bogaerde

Piet Goddaer, alias Ozark Henry, weet waar naartoe in zijn woonplaats Oostduin­kerke. “Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde) heeft een heel goeie keuken. Ze zitten in een bijzonder en ­exclusief pand, hebben een mooie wijnkaart en zijn ook de trotse bezitters van een Michelinster. Bij goed weer is het heerlijk zitten in de tuin. Bovendien hoef je maar gewoon de straat over te steken om het gelijknamige kunstencentrum te ontdekken.” Maar er zijn nog goede adressen. “Een beetje verder in mijn straat ligt De Mikke (Leopold II-laan 82, Oostduinkerke). Een restaurant waar je iedereen tegenkomt. Mensen uit de streek natuurlijk maar in de zomer ook badgasten. En bij Estaminet De Peerdevisscher (Pastoor Schmitzstraat 4, Oostduinkerke) valt er in de zomer elke dag wel iets te beleven.