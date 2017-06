De hoge verwachtingen van onze recensente werden méér dan ingelost in het nieuwe restaurant van Kobe Desramaults

De nacht van 12 december was bedwelmend in Dranouter. Na de allerlaatste service van In de Wulf gooiden Stephen en David Dewaele er een dj-set tegenaan. Daarop reisde Kobe Desramaults van Japan naar New York om uiteindelijk op honderd meter van de Gentse Studio DeeWee Chambre Séparée te openen. Voor het ritme lonkt hij liever naar zijn buren, de Dewaeles, maar de strakke regie van zijn toogrestaurant houdt hij in eigen handen.