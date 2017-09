Als er ergens een plek is om een chef carte blanche te geven, is het hier wel

De volksmond wil dat de beste mosselen worden gegeten in maanden met een ‘r’. Welnu, ik heb dit jaar de lekkerste mosselen gegeten in augustus, niet geheel toevallig bij mijn nieuwe buurman: Mauro Menichetti. Al sinds 1999 is hij chef van NZET.



Terwijl veel concullega’s dit seizoen unaniem zweren bij Zeeuwse exemplaren, serveert Mauro naast een casserolle zeeuwse, ook nog een kom met vlezige bouchots; ze zijn smaakvoller maar ook een tikkeltje zouter. Voor de liefhebbers: je kunt er de zee nog in proeven.