24 topadressen om van de eerste mosselen te smullen

Ons favoriete culinaire seizoen is van start gegaan: mosselseizoen! Goesting Magazine spotte 24 topadressen waar ze je gegarandeerd een heerlijke portie dampende zwarte pareltjes voorzetten. Volg Goesting op Facebook voor meer heerlijke adressen bij jou in de buurt.

WEST-VLAANDEREN ©Visit Oostende Kombuis in Oostende

Vergis je niet: ondanks het opschrift 'friture' op de gevel huist hier wel degelijk een mosselrestaurant, en niet zomaar een. De Kombuis is al 40 jaar een waar bedevaartsoord voor mosselliefhebbers van Oostende en ver daarbuiten. De ruime porties worden opgediend in diepe witte borden en je kan kiezen uit niet minder dan 13 verschillende bereidingswijzen. Hier staan ze op topdagen tot buiten aan te schuiven.

©De Engel De Engel in Torhout

In dit restaurant in Ichtegem bij Torhout dragen ze ambacht hoog in het vaandel. Behalve voor de klassiekers van de Franse keuken zakt het trouwe cliënteel ook af voor seizoensproducten als wild, paling en... een flinke portie Zeeuwse mosselen. Vleesliefhebbers hoeven niet te wanhopen, ook de gerijpte vleesspecialiteiten zijn hier vermaard.

©Jan Van Eyck Jan Van Eyck in Brugge

Op het gezellige Jan Van Eyckplein in hartje Brugge, net buiten het toeristisch centrum, vinden we het gelijknamige restaurant. Naast vlees- en visbereidingen kun je hier in het seizoen ook een heerlijke portie mosselen scoren. Het restaurant is niet zo groot, maar heeft van half maart tot half november een gezellig terras op het plein.

©Iona Vanborm De Mosselbeurs in Oostende

Ook bij deze topper in Oostende is reserveren aangeraden. Naast klassieke mosselbereidingen vind je hier ook flink wat geraffineerde en exotische bereidingswijzen (mosselen 'al limone' of 'oriëntale' - dat maakt nieuwsgierig!). Verder staan hier een reeks verfijnde visgerechten op het menu, en filet pur voor de verstokte carnivoren.

©RF Oesterput in Blankenberge

Bij restaurant Oesterput in Blankenberge (130 jaar en vier generaties, asjeblieft!) ademt alles schaal- en schelpdieren. De Zeeuwse mosselen belanden hier op je bord binnen de 12 uur nadat ze in Zeeland zijn geoogst. Ook voor verse kreeft, oesters, vis en zeevruchtenschotels ben je hier aan het juiste adres.

ANTWERPEN ©Greetje Van Buggenhout De Engel in Zandhoven

Bij De Engel in Zandhoven eet je mosselen als voorgerecht (rauw op ijs, in lookboter of gegratineerd) en dat doe je dan nog eens stilletjes over als hoofdgerecht met mosselen natuur, 'De Engel' (roomsaus met groentjes), op z'n Provençaals, in witte wijn, met look of met curry. De bediening is hier razendsnel.

©Maité Thijssen Maritime in Antwerpen

Goede wijn behoeft geen krans, daarom geen krans voor Maritime want dit Antwerpse etablissement is ondertussen meer dan een halve eeuw oud. De losse sfeer, 8 verschillende mosselbereidingen en de locatie vlakbij 't Scheldt: meer moet dat niet zijn!

©Het Nieuwe Palinghuis Het Nieuwe Palinghuis in Antwerpen

Voor mosselen in room-looksaus moet je in Antwerpen bij Het Nieuwe Palinghuis zijn, want dat is hier de specialiteit. En anders zijn er altijd nog rauwe, gekookte of gebakken mosselen en mosselen in witte wijn.

©Greetje Van Buggenhout Plaasj Kaffee in Antwerpen

Aan de overkant van de Antwerpse Schelde ligt Sint-Anneke en hier smaken de mosselen natuurlijk ook naar meer. De smaken variëren van natuur en Italiaans (look, tomaat, basilicum) over Indisch (look, tomaat, room, koriander en sambal) tot zelfs 'Bloody Mary' (wodka, tomatensap en selder). Kleine eters kunnen hier een portie van 0,9 in plaats van 1,2 kilo bestellen.

©Greetje Van Buggenhout De Bomma in Antwerpen

No-nonsense is het handelsmerk van dit gezellige adres in hartje Antwerpen. De Bomma kiest ervoor om de mosselen te bereiden met look, room, wijn of gewoon natuur. Je mosselen opsmullen doe je in een hartelijke, huiselijke sfeer tegen een ouderwetse prijs.

©RF Afspanning Den Eik in Averbode

In de schaduw van de abdij van Averbode, op een knooppunt van wandel- en fietsroutes en pal op de grens van Antwerpen en Vlaams-Brabant, vinden we dit mosselrestaurant met zijn aangename terras. Hier serveren ze frisse mosselen met een pure, ziltige smaak. Tip: drink er een bier van de paters van Averbode bij. Naast een restaurant vind je hier ook een toeristisch informatiecentrum én een klompenmuseum.





OOST-VLAANDEREN ©rf Nenuphar in Afsnee

Als de Michelingids je vermeldt als een van de beste restaurants voor mosselen met friet, dan moet je wel iets goed doen. En die zwarte kleppers opsmukkelen in deze enorm sfeervolle stek met prachtig terras, dat kán geen slechte ervaring zijn.





©Johan Martens Brasserie Bridge in Gent

Huis van vertrouwen met eenvoudige maar o zo smakelijke Belgische keuken. Onder het genot van je mosselen kan je je vergapen aan het vaak kleurrijke volkje dat het Gentse Sint-Baafsplein onveilig komt maken.

©Johan Martens Cassis in Gent

Mosselen comme il faut: excellent afgekruid, met kraakverse frietjes en een ruim bemeten portie. Het uitzicht op de Gentse Vrijdagmarkt krijg je er gratis en voor niks bij.





©RF Fredje Friet in Oudenaarde

Een geheimtip uit de Vlaamse Ardennen: in het kleine Mater kun je fantastisch mosselen smullen bij bistro Fredje Friet. Hier geen overvloed van bereidingswijzen, maar wél mosselen à volonté, met frietjes of brood. Daarnaast ook een ruime keuze aan bistroklassiekers. En aangezien de helft van de zaak een frituur is, zijn de frieten hier uiteraard niet te versmaden.





VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL ©Brasserie St-Jean Brasserie St-Jean in Oud-Heverlee

Idyllisch gelegen aan het Zoet Water in Oud-Heverlee ligt Brasserie St-Jean. Hier kom je voor klassiekers uit de brasseriekeuken en mosselen in het seizoen. Nestel je op het terras onder de oude bomen en kijk zeker eens bij de ruime keuze aan speciaalbieren.

©Johan Martens Le Zinneke in Brussel

Met 69 verschillende bereidingswijzen op de kaart is overduidelijk dat mosselen in dit Schaarbeekse restaurant de specialiteit zijn. Bovendien leer je nog een aardig mondje Brussels als je het hele menu afwerkt, of wat dacht je van Mossele mi luuk, waain en krèm?

©Johan Martens La Mareé in Brussel

Verse mosselen van goede kwaliteit, geserveerd met een gulle glimlach, daarvoor ga je naar het gezellige La Marée in hartje Brussel. De Portugese uitbaters houden het bij klassieke bereidingen, alleen de levendige sfeer in het restaurant doet denken aan hun thuisland.

©Johan Martens Aux Armes de Bruxelles in Brussel

Wie 'Belgische klassiekers' zegt, kan niet om dit instituut heen. In de Brusselse Beenhouwersstraat nog wel, waar het dus niet allemaal toeristenvallen zijn. Een huis van vertrouwen waar de mosselen vers zijn, de frieten handgesneden en de mayonaise zelfgemaakt.

©Johan Martens Friture René in Anderlecht

Laat je niet misleiden door de 'Friture' in de naam van deze zaak in Anderlecht. Het gaat hier wel degelijk over een restaurant en wel een ouderwets etablissement,in de mooiste zin van het woord, van roodgeblokte tafelkleedjes tot oerklassieke gerechten, dus mogen mosselen niet ontbreken op de kaart. Proef ook eens van de typisch Brusselse moules parquées als voorgerecht.

©De Valck De Valck in Leuven

Hét mosseladres in Leuven bestaat sinds 1987. Ze verkopen zoveel mosselen, zeker in het begin van het seizoen, dat er vaak twee keer per dag geleverd wordt. Versheid moet hier alvast niet in vraag gesteld worden.

©Restaurant Vital ©rf Vital in Gelrode

In dit restaurant vind je zowat de ruimste keuze mosselbereidingen in de streek van Leuven, ook als voorgerecht. Ooit was deze zaak een begrip in Leuven, maar na een uitslaande brand in 2008 verhuisde het restaurant naar Aarschot. De derde én de vierde generatie staan hier samen aan het roer. De inrichting is hedendaags en er is een leuk terras.



't Kraaienest in Steenokkerzeel

"Zulke lekkere mosselen vind je zelfs aan de kust niet!" "'t Kraainest staat bekend om zijn supermosselen, en dat kan ik alleen maar bevestigen." "Een must voor mosselliefhebbers!" De reacties op Tripadvisor zeggen genoeg, denken we zo.



LIMBURG ©RF Frituur Stas-Dejong in Tongeren

Een vaste waarde op de Grote Markt van Tongeren, hier serveren ze het Zeeuwse goud al meer dan 80 jaar. Bezoekers loven de grote en perfect klaargemaakt mosselen, en ook over de lekkere frietjes is zowat iedereen het eens. Opgelet: reserveren kan hier niet, dus het kan gebeuren dat je even moet wachten.