Zelfs Wendy's krijgt Wendy's niet klein

De eigenaar van een snackbar in Goes weigert al 17 jaar te buigen voor het juridische geweld van een grote Amerikaanse hamburgerketen. Fastfoodketen Wendy's wil net als McDonald's en Burger King oversteken naar Europa, maar stuit daarbij op het verzet van Goesenaar Raymond Warrens.



Nog nooit kwamen er zo veel Amerikaanse fastfoodketens naar Nederland als in 2017. Dunkin' Donuts, Pizzahut, Taco Bell, Five Guys en TGI Friday - allemaal hebben ze onlangs hun deuren geopend of doen dat de komende maanden. Voor één groot Amerikaans fastfoodbedrijf is de Benelux echter een no-goarea: Wendy's, na McDonald's en Burger King de grootste hamburgerverkoper ter wereld.