Zelf kiezen hoeveel dagen vakantie je neemt, werkt dat wel?

Minder of meer vrijheid geven aan werknemers. Het is een tweestrijd waar elke werkgever mee worstelt. Antwerps communicatiebureau Marbles zet sinds twee jaar volop in op dat tweede. Of dat de manier van werken voor de toekomst is, blijft twijfelachtig.

Tom Herrijgers ziet alleen maar positieve ontwikkelingen sinds hij twee jaar geleden besloot om de werkcultuur binnen zijn bedrijf Marbles om te gooien. "Nu mijn mensen meer inspraak hebben, zijn ze meer betrokken bij het bedrijf dan voordien." Om die betrokkenheid te stimuleren, kiest Herrijgers voor zoveel mogelijk transparantie. "Wie bij ons werkt, kent de targets, omzetten, winsten en kostenstructuren. Op die manier functioneren we veel meer als een geheel dan als een groep individuen die enkel aan hun eigen belang denken."