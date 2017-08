Whoppercoins: burgers eten om rijk te worden?

“Nu is de Whopper niet alleen een hamburger die mensen in negentig verschillende landen graag eten, het is ook een investering voor de toekomst”, schrijft Ivan Shestov van Burger King Rusland in het persbericht waarin hij de Whoppercoin, de nieuwe cryptomunt (digitaal geld dat alleen bestaat in de vorm van een computercode, FE) van de fastfoodketen, aankondigt. “Alle voorspellingen wijzen erop dat cryptomunten in waarde zullen stijgen.” Bij Burger King gaan ze ervan uit dat je op termijn rijk kunt worden door Whoppers te eten. Of de Whoppercoins ook uitgerold worden in de rest van de wereld is niet duidelijk.