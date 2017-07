Warren Buffett doneerde al voor 27 miljard dollar: dit kun je daar mee doen

Met bezuinigingen in de sociale zekerheid in het verschiet zou je ook de gezondheidszorg kunnen helpen. Met het bedrag van Buffett zou je liefst 800.000 verpleegkundigen gedurende een volledig jaar kunnen betalen.

3. Bedrijfjes kopen

Dichter bij de activiteiten van Buffett zelf, die als belegger zijn fortuin vergaarde, zou je ook een groot bedrijf kunnen kopen. 27 miljard dollar is precies het bedrag dat het Amerikaanse concern PPG Industries biedt om het Nederlandse verf- en chemieconcern Akzo Nobel te kopen. Of als je het meer in de luxe zoekt, het concern Louis Vuitton wordt aan diezelfde prijs gewaardeerd. Of als je je niet wil beperken tot één merk: voor diezelfde prijs koop je Chanel én Rolex én Cartier in één keer.