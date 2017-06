Wanneer heb je recht op een belastingvermindering voor pensioensparen?

De stortingen voor pensioensparen behoren tot de populairste uitgaven waarvoor een belastingvermindering wordt gegeven. En dat is niet onlogisch. Het gaat ook om een van de interessantste spaarformules.

Voorwaarden voor belastingvermindering Reken niet enkel op het wettelijk pensioen, maar spaar ook zelf voor je pensioen. Die boodschap krijgen we steeds vaker te horen. De overheid stimuleert dat ook. Zo kan je een belastingvermindering van 30% krijgen op de stortingen die je in 2017 doet. Wie het maximumbedrag van 940 euro stort, recupereert daarvan dus 282 euro via zijn belastingbrief.



Je moet wel aan elke voorwaarden voldoen om recht te hebben op de belastingvermindering:

- Je bent een inwoner van België of van een ander land van de Europese Economische Ruimte. Dat zijn alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Verder ben je belastingplichtig in ons land.

- Je bent minstens 18 jaar en niet ouder dan 65 jaar op het moment dat je het contract afsluit.

- De belastingvermindering geldt alleen als je minstens 10 jaar spaart.

- Bij een pensioenspaarverzekering moet het contract vermelden dat de opbrengst voor jou is. Overlijd je voor de uitbetaling, dan moeten de tegoeden toekomen aan je erfgenamen.



Bij getrouwde koppels of wettelijke samenwoners heeft elke partner recht op het maximumvoordeel van het pensioensparen. Ze moeten dan wel elk een pensioenspaarrekening- of verzekering hebben.



Wanneer geen belastingvermindering? De belastingvermindering voor pensioensparen is mooi meegenomen, maar er zijn ook omstandigheden waarin je er geen recht op hebt. Zo vervalt de belastingvermindering vanaf het jaar waarin je 65 jaar wordt. Word je dit jaar 65, dan moet je in de belastingaangifte die je volgend jaar moet indienen niet langer rekenen op de belastingvermindering.



Daarnaast heb je geen recht meer op de belastingvermindering voor pensioensparen in het jaar waarin je het pensioenkapitaal opneemt naar aanleiding van je pensioen, brugpensioen of binnen de 5 jaar voor je pensioen. Vanaf dan zal je voor geen enkel pensioenspaarcontract nog recht hebben op de belastingvermindering. Dat is wel nog het geval als het kapitaal wordt opgenomen in het jaar waarin je 64 jaar wordt.



Heb je meerdere pensioenspaarrekeningen of -verzekeringen, waarop je ook allemaal stortingen deed? Dan geeft slechts de betaling op één enkele rekening of verzekering recht op een belastingvermindering. Je kan zelf wel kiezen welke betaling je opneemt in de belastingaangifte. Dat is ook van belang als je in de loop van het jaar bent overgestapt naar een ander pensioenspaarfonds.



En nog een beperking: je kunt de belastingvermindering voor pensioensparen en de belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen niet allebei voor hetzelfde jaar krijgen.