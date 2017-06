VS geeft groen licht voor grootste fusie ooit in chemiesector

Dupont moest wel instemmen met het afstoten van zijn pesticidendivisie, maar het was al in februari duidelijk dat het bedrijf daartoe bereid was. Het gaat om de herbicide van het merk Finesse en de insecticide Rynaxypyr, twee producten die vorig jaar in totaal 100 miljoen dollar opleverden. Dow stoot een bedrijfsonderdeel voor plasticverpakkingen af. Eerder ging de Europese Unie al onder voorwaarden akkoord met de samensmelting, waaraan al jaren wordt gewerkt.



Drie aparte ondernemingen

Zowel Dow Chemical als DuPont hebben fabrieken in ons land. De fusie tussen de twee concerns is de grootste ooit in de chemiesector, en het nieuw te vormen bedrijf DowDuPont zou met een marktwaarde van 130 miljard dollar (119 miljard euro) na het Duitse BASF het grootste chemieconcern ter wereld worden. Het is de bedoeling dat het gefuseerde bedrijf zich op termijn opsplitst in drie aparte ondernemingen, met als specialisaties landbouw, chemische grondstoffen en speciale chemicaliën.



Op Wall Street gingen de aandelen van beide bedrijven, die bij het sluiten van de beurs in het rood waren geëindigd, nabeurs weer omhoog. Het aandeel van Dow Chemical won 0,76 procent tot 64,55 dollar, dat van DuPont steeg met 0,82 pct tot 82,84 dollar.