Vooral Brusselse werkgevers willen deze zomer aanwerven

De tewerkstellingsbarometer staat voor heel België op +4: aan de ene kant is 6 procent van plan om mensen aan te werven, maar anderzijds denkt 2 procent de komende drie maanden in te krimpen. De overige 92 procent verwacht een status quo in het personeelsbestand.



De werkgevers tonen zich nu al bijna drie jaar optimistisch, zij het steeds met mate. In die periode stond de barometer steeds tussen +1 en +6. Een barometer boven +10 is ondertussen al van 2011 geleden.



Regionale verschillen

Opvallend zijn de regionale verschillen. Zo hebben de Brusselse werkgevers de meeste aanwervingsplannen tijdens de zomer (barometer van +7, het hoogste niveau in vier jaar). Ook in Vlaanderen zijn de verwachtingen positief (+4), terwijl er in Wallonië weinig dynamiek is (0).



Vooral grote en middelgrote bedrijven stellen meer tewerkstelling in het vooruitzicht, en het optimisme is het grootst in de sectoren "financiële dienstverlening" en "transport & logistiek". Maar ook de werkgevers in de andere sectoren denken eerder aan aanwervingen, de maakindustrie (-2) uitgezonderd. "Onze barometer bevestigt het optimisme van andere economische indicatoren: de Belgische economie blijft jobs creëren", stelt Manpower vast.



Verwachtingen

De tewerkstellingsbarometer is gebaseerd op de verwachtingen van 751 werkgevers in België. Wereldwijd zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief in 41 van de 43 bevraagde landen en gebieden. België scoort ongeveer even goed als de buurlanden Duitsland (+7) en Nederland (+6) en duidelijk beter dan Frankrijk (+2).