Vergrijzing kost meer dan verwacht: 14 miljard

De kosten van de pensioenen en de gezondheidszorg stijgen doordat we allemaal ouder worden. Daardoor gaan we meer uitgeven aan de vergrijzing dan eerder geschat volgens de Vergrijzingscommissie. Indien we vandaag de rekening zouden betalen zou dat op 14 miljard euro uitkomen. Dat schrijft De Tijd.

Op het hoogste punt van de vergrijzing, in 2040, zal er dan ook liefst 28,5% van het bruto binnenlands product naar sociale uitgaven gaan. Dat zou 12% meer zijn dan vandaag.



Het kostenplaatje zou nog hoger liggen zonder de pensoenhervorming van de regering-Michel. Al zullen de extra kosten waarschijnlijk meer dan 14 miljard euro zijn, omdat de Vergrijzingscommissie vaak optimistisch in zijn berekeningen volgens De Tijd.