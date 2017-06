Verbruikt u meer of minder energie dan een gelijkaardig gezin? Test het hier

Verbruik je meer of minder dan gemiddeld, in vergelijking met een gezin dat even groot is en in een gelijkaardige woning woont? Via een nieuwe tool van Infrax, Eandis en EnergyVille krijgt u het antwoord op die vraag.

Is uw dak geïsoleerd? Woont u in een open of halfopen bebouwing? Met de tool hoeft u slechts enkele vragen te beantwoorden. Vervolgens vergelijkt de website uw verbruik met dat van gelijkaardige gezinnen. Met de actie Zet je woning op de kaart wil Vlaanderen meehelpen aan duurzamere en energiezuinigere woningen. Op de website krijgt u daarvoor ook een reeks tips and tricks op maat van uw huis. Wie geïnteresseerd is, kan ook begeleiding krijgen van een renovatiecoach.