TomTom heeft beste tijd gehad: 5 apps om u op weg te helpen

De opkomst van de smartphone luidde de ondergang van de gps in. Een overzicht van vijf goede navigatie-apps.

In de tweede helft van het vorige decennium kwamen ze ineens op: de navigatiekastjes die met een zuignap op de voorruit van de auto worden geplakt. TomTom is hierin altijd een van de grote spelers geweest. Maar met de opkomst van de smartphone is dit feest voorbij. Het aanbod aan goede apps is groot en consumenten grijpen gretig naar deze vaak gratis aangeboden alternatieven. Nu binnen Europa de roaming-kosten zijn afgeschaft, zijn ze handiger in het gebruik dan ooit. Het downloaden van kaarten voor offline gebruik is hiermee immers minder vaak nodig. Een overzicht van vijf goede navigatie-apps.

1. Google Maps Google Maps is geheel gratis. Je zou kunnen zeggen dat je betaalt met je privacy. Google is verzot op data. En via Google Maps weet het bedrijf alles van zijn gebruiker. Deze gegevens zijn vervolgens interessant voor adverteerder. Los daarvan is Google Maps een gebruiksvriendelijke app. Niet alleen brengt deze de automobilist (of wandelaar, fietser of treinreiziger) feilloos van a naar b, hij geeft ook actuele verkeersinformatie. Ook kan eenvoudig worden gezocht naar speciale plekken, zoals benzinestations, restaurants of specifieke winkels.

2. Here WeGo De andere grote concurrent van TomTom - Here - heeft ook een app voor zowel Android als iOS. Here WeGo is gratis, maar de gebruiker moet wel wat advertenties op de koop toenemen. Ook Here is zeer gebruiksvriendelijk, zowel in online- als offline-modus. Net als Google Maps geeft Here geen flitspaalwaarschuwingen. De app toont echter wél weer de snelheid.

3. TomTom Navigator Ook TomTom ontkomt niet aan een app.Navigator is in principe gratis, maar kent wel een zogenoemd freemium-model: voor extra functies moet betaald worden. Ook zit er een limiet aan het aantal kilometers dat per maand gratis genavigeerd kan worden.

4.Waze Waze is een van oorsprong Israëlisch bedrijf dat in 2013 door Google werd ingelijfd. Feitelijk concurreert Waze met Google Maps, maar het heeft een iets andere insteek. Voorop staat de community van gebruikers die elkaar kunnen waarschuwen voor ongevallen, ­files, politiecontroles en werkzaam­heden. Verder maakt de app ook melding van actuele brandstofprijzen, trajectcontroles en flitspalen. Waze blinkt kortom uit in realtime-informatie voor automobilisten.