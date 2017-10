Test-Aankoop moet chocolatier Marcolini in ere herstellen

Test-Aankoop moet van een Brusselse rechter op zijn site vermelden dat het onderzoek naar chocolatier Pierre Marcolini fouten bevat.

De zaak gaat terug naar 2012. Toen onderzocht de consumentenorganisatie bij 22 chocolatiers en 10 supermarkten het verschil tussen het nettogewicht van een pakje pralines en het betaalde gewicht. Ze kwam tot de constatatie dat de klant bij een aantal betrokkenen meer betaalde dan ze kregen. In de persmededeling kreeg vooral Marcolini een sneer. In het doosje van 250 gram zat volgens Test-Aankoop maar 198 gram pralines. De chocolatier werd ook met naam en toenaam genoemd.

Marcolini reageerde furieus en trok naar de rechter. Hij voerde aan dat hij zijn pralines al jaren niet volgens gewicht verkoopt, maar per stuk. Volgens hem had Test-Aankoop zijn reputatie ernstige schade toegebracht. De rechter in Brussel volgde de chocolatier helemaal. Ook het argument van de consumentenorganisatie dat de verkoopster had moeten zeggen dat de pralines per stuk verkocht werden, veegde hij van tafel.