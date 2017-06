Tekort aan boter dreigt Frans gebak en croissants flink duurder te maken

Volgens Fabien Castanier, secretaris-generaal van de Franse unie voor koeken- en taartenbakkers, zullen bakfabrieken door de gestegen boterprijs jaarlijks 68 miljoen euro meer kwijt zijn aan ingrediënten. Castanier vreest bovendien dat de boter die de fabrikanten nodig hebben voor hun producten, de komende weken opraakt.

Boter vormt ongeveer een kwart van alle ingrediënten in veel Franse bakproducten. Een tekort zou dan ook grote gevolgen hebben voor de bakindustrie in het land. Daarom roept de branche supermarkten en de horeca op om de gestegen boterprijs door te berekenen aan hun klanten. Op die manier hoopt de industrie grotere schade voor de fabrikanten te vermijden.

Verminderde melkproductie in Europa, met name in Frankrijk, wordt gezien als de belangrijkste oorzaak voor het botertekort, samen met de stijgende vraag naar boter in binnen- en buitenland. Franse boeren zeggen ondertussen hun melk te moeten verkopen voor een prijs die lager ligt dan de productiekosten. De melkprijs zou volgens de boeren zo laag zijn omdat Europa een overschot van 350.000 ton melkpoeder heeft.