Tabaksgigant lonkt naar nieuwe markt: medische wiet

Simon Langelier, een 30-jarige voormalige werknemer van die andere tabaksgigant Philip Morris, werd in de raad van bestuur van Imperial Brands ingelijfd, zo laat het bedrijf uit Bristol weten.



Langelier is tegelijk voorzitter van PharmaCielo, een Canadees bedrijf dat medicinale cannabisolie op de markt brengt. Langelier ging bij PharmaCielo aan de slag nadat hij tussen 2007 en 2010 bij Philip Morris verantwoordelijk was voor 'nieuwe producten'. Imperial zal voordeel halen uit Langeliers expertise in tabak en "bredere consumentenzaken", zo verklaart Imperial CEO Mark Williamson.



Anderhalf jaar geleden schrapte Imperial het woord 'tabak' uit de bedrijfsbenaming.



Volgens Eamonn Ferry, analist bij BNP Paribas, zal de ervaring die Langelier opdeed bij PharmaCielo van pas komen bij de zoektocht van Imperial naar opportuniteiten van zodra cannabis op federeel niveau wordt gelegaliseerd in de VS. De expertise die tabaksproducenten hebben op het vlak van landbouw en distributie zorgt voor de speculatie dat ze uiteindelijk ook op de cannabismarkt zullen meespelen. Geschat wordt dat nog dit decennium de Amerikaanse cannabisindustrie meer dan 50 miljard dollar per jaar waard zal zijn.