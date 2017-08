Studie: "Brexit zal voor duizenden extra jobs zorgen in Frankfurt"

Volgens een studie van de WHU-Otto Beisheim School of Management zal de brexit ervoor zorgen dat er in Frankfurt zo'n 10.000 extra banen in de bankensector komen.

Dat zou dan weer voor extra jobs zorgen in andere sectoren. "Nieuwe bankmedewerkers zullen de vraag naar onder andere huisvesting, infrastructuur en vervoer, onderwijs, gezondheidszorg en voedsel verhogen," aldus de onderzoekers.

Mochten de economische groeisultaten min of meer stabiel blijven, dan voorzien de onderzoekers dat er zo'n 21.300 jobs in andere sectoren bijkomen in Frankfurt. In het meest 'optimistische' scenario maakt het onderzoek zelfs gewag van 88.000 extra jobs. In die berekening is wel de Duitse regio Rijn-Maingebied opgenomen, een gebied met meer dan 5 miljoen inwoners.