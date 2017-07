Starbucks sluit alle Teveana-winkels door tegenvallende kwartaalwinst

Starbucks zag de winst in het derde kwartaal van zijn boekjaar uitkomen op 692 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 754,1 miljoen dollar. "De combinatie van de omstandigheden in het derde kwartaal en aanhoudende druk op de retail- en restaurantsector maakt ons wat voorzichtiger in het vierde kwartaal", aldus financieel topman Scott Maw. De omzet van Starbucks kwam uit op 5,7 miljard dollar. Dat is een toename van 8 procent en een recordniveau.



De meeste Teavana-winkels zal Starbucks in de lente van 2018 sluiten. De winkels weren in 2012 verkregen. Het bedrijf zal wel Teavana-producten blijven verkopen in de reguliere Starbuckszaken.