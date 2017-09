Spontane staking stuurt postbedeling in de war in Oost- en West-Vlaanderen

Een deel van de vrachtwagenbestuurders in Gent X, die zorgen voor het transport van brieven en pakjes naar de postkantoren, heeft deze ochtend spontaan het werk neergelegd. Het ging om een deel van de ochtendploeg. Er werd een stakingspost opgesteld, die intussen wel is verwijderd.



Als gevolg is de bedeling van brieven en pakjes in West- en Oost-Vlaanderen deels verstoord. "Het is wel de bedoeling dat de pakjes morgen nog zoveel mogelijk worden verdeeld", aldus een woordvoerster van bpost. Voor de brieven die vrijdag niet op hun bestemming raakten, zal dat maandag gebeuren.



Aanleiding voor de werkonderbreking, aldus ACOD Post-secretaris Jean-Pierre Nyns, is ongerustheid over een mogelijke reorganisatie. Er zou worden gesleuteld aan de aanvangsuren, "waardoor sommige chauffeurs hun nachtpremie dreigen te verliezen", aldus de vakbondsman.