Siemens bevestigt fusie met treinbouwer Alstom

Het nakende huwelijk circuleerde al enkele dagen in de pers en werd gisteren bezegeld. De treinbouwers ondertekenden een princiepsakkoord voor de fusie tot Siemens Alstom. De twee zijn samen goed voor zowat 15 miljard euro omzet en ongeveer 60.000 werknemers in meer dan 60 landen. De fusie moet jaarlijks 470 miljoen euro aan besparingen opleveren.



De zetel komt in de regio Parijs en het bedrijf zal in Frankrijk op de beurs noteren. Siemens brengt haar treinactiviteiten in Alstom en krijgt in ruil 50 procent van het verruimde bedrijf. CEO wordt Henri Poupart-Lafarge, de huidige CEO van Alstom. Siemens zal de voorzitter aanduiden. Alstom en Siemens willen de deal eind 2018 afronden.



Zware chinese concurrentie

Siemens-topman Joe Kaeser benadrukte al meermaals de nood tot samenwerking in de treinbranche. Zware concurrentie is er immers uit China, waar de twee grootste treinbouwers fusioneerden tot treinreus CRRC. Eerder werd reeds gespeculeerd over een samengaan van de treinactiviteiten van Siemens en het Canadese Bombarbier, dat ook treinen bouwt in Brugge. Hier waren al maanden gesprekken aan de gang.



In 2014-2015 werd al gesproken over een fusie, maar die gesprekken leverden niets op.



Siemens haalt 7,8 miljard euro omzet uit het spoor, Alstom 7,3 miljard.



Alstom is bekend als de constructeur van de TGV's, Siemens van de Duitse ICE-hst's. Alstom is na de verkoop ven de energieactiviteiten aan General Electric enkele jaren geleden gespecialiseerd in het spoor.