Schenkingen in de lift door aangekondigde effectentaks

Sinds de regering de invoering van een effectentaks aankondigde, krijgen private bankers meer vragen over schenkingen. Dat meldt De Tijd.

Vanaf 2018 geldt een belasting van 0,15 procent voor beleggers die 500.000 euro of meer op hun effectenrekening hebben staan. Dat doet velen nadenken over een overdracht van hun erfgoed, luidt het bij private bankers, bankiers die de financiën van zeer welgestelde klanten behartigen.

De effectentaks leeft enorm, zegt hoofdeconoom van ABN AMRO Erik Joly aan De Tijd. "Na de verdubbeling van de roerende voorheffing en de beurstaks in zes jaar is het de belasting te veel." Volgens Pieter De Bisschop, hoofd private banking bij Deutsche Bank België, is de taks een stimulans om nu te handelen. "Wie al het idee had om te schenken, zal dat nu sneller doen."

De bankiers waarschuwen echter dat het geen goed idee is om te schenken enkel om de nieuwe belasting te vermijden. "Een schenking is onherroepelijk. Als ze enkel bedoeld is om de belasting te ontwijken, kunnen we dat alleen afraden", aldus De Bisschop.