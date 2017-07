Schaars zomerfruit doet veilingsprijzen pieken

De weersomstandigheden van de laatste maanden waren allesbehalve gunstig voor de telers van zomerfruit. "In april hadden heel wat telers zware pech door de nachtvorst, waardoor hun oogsten gedeeltelijk of zelfs totaal verloren waren", zegt aardbeienteler Louis Meyers uit Vlijtingen. "Daarna werden we geconfronteerd met een extreem warme periode, waardoor er een overaanbod aan aardbeien was. De prijzen kelderen."



Schaars aanbod

Nu is het net het tegenovergestelde. Het aanbod is erg schaars, en dat zorgt voor een prijzenpiek. Hetzelfde geldt voor kersen. "Wij noteren goede prijzen, tot 5 à 6 euro per kilo, voor de beste kwaliteitskersen", zegt teler Theo Billen uit Brustem.



Beste kersen zijn het duurst

De Belgische Fruitveiling nuanceert de hoge prijzen. "Enkel de allerbeste kersen halen die hoge prijzen", zegt Karel Belmans. "Het overgrote deel van de aanvoer wordt aan de helft van de prijzen geveild."



In de supermarkten is de piek volgens Het Belang van Limburg (nog) niet merkbaar.