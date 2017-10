Ryanair ziet aantal passagiers toenemen ondanks geschrapte vluchten

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft in september 11,8 miljoen passagiers vervoerd. Dat is tien procent meer dan dezelfde maand in 2016, ondanks de problemen met afgelaste vluchten.

De vliegmaatschappij kondigde vorige maand aan dat in september en oktober duizenden vluchten geschrapt zouden worden door problemen met de vakantieplanning van de piloten. In een verklaring herhaalde Kenny Jacobs, hoofd marketing bij Ryanair, zijn excuses voor de getroffen passagiers. Voor 98 procent van de getroffenen is een terugbetaling of omboeking voorzien, luidt het. De overige 2 procent heeft nog geen contact opgenomen met de maatschappij.

Aanvankelijk werden 2.100 vluchten geschrapt. Later werd bekendgemaakt dat er gedurende de winter in totaal meer dan 20.000 vluchten geannuleerd worden. 700.000 passagiers blijven hierdoor in de kou staan.

Ondanks de problemen heeft Ryanair vorige maand meer passagiers vervoerd. Voor de derde maand op rij waren alle vliegtuigen voor 97 procent volzet, aldus de maatschappij.