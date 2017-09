Ryanair schrapt vandaag 82 vluchten: dit moet u doen als ook uw vlucht geannuleerd is

Naar schatting worden door de annuleringen de plannen van in totaal 308.000 tot 385.000 reizigers in de war gebracht. Vandaag schrapt Ryanair 82 vluchten. Klanten werden kort voor hun vlucht via e-mail op de hoogte gesteld.



Klanten die een stoel hebben geboekt op een geannuleerde vlucht kunnen deze kosteloos omboeken of hun geld terugvragen.

VRT NWS legde zijn oor te luisteren bij consumentenorganisatie Test-Aankoop en Happyflights, een organisatie die vliegtuigpassagiers bijstaat die een schadevergoeding willen bekomen. Het tijdstip waarop de vlucht geannuleerd wordt, speelt een grote rol bij een eventuele vergoeding.