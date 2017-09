Ryanair schrapt plots duizenden vluchten: "Vakantieplannen gaan in rook op. Bedankt"

Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat in de komende zes weken zo'n tweeduizend vluchten schrappen. De Ierse prijsvechter worstelt onder meer met stakingen van de luchtverkeersleiding in Frankrijk, slecht weer en achterstallige vakanties van het personeel. Ryanair slaagt er daardoor niet in om haar vliegtuigen op tijd te laten vertrekken. Door vluchten te annuleren hoopt Ryanair meer lucht te krijgen.

Vanwege de problemen vertrekt minder dan 80 procent van alle Ryanair-vluchten volgens schema, zegt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. Ryanair hoopt dat cijfer naar 90 procent op te krikken door de komende zes weken 40 tot 50 vluchten per dag te schrappen. De reizigers kunnen een andere vlucht pakken of hun geld terugkrijgen. Naar schatting 285.000 mensen krijgen in de komende weken te horen dat hun vlucht niet doorgaat. Een getal dat best meevalt, vindt Ryanair. "Aan het kleine aantal reizigers dat getroffen wordt door deze annuleringen bieden wij onze excuses aan."

@Ryanair flight from Tours cancelled 24 hours notice. Disgrace. No help offered. 200 euro and race to Beauvais. Contemptuous. — Paul Duffy(@ leduf1) 16/09/17 02:00 De reizigers zelf denken daar anders over. Op Facebook en Twitter regent het klachten van mensen die hun geplande reis in het water zien vallen. Sommige reizigers hoorden pas enkele uren voor hun vlucht dat deze niet doorging. Andere zitten vast in het buitenland omdat de volgende mogelijke vlucht pas dagen later gaat. "Lachwekkend van Ryanair", vertolkt een Ierse reiziger op Twitter de woede onder de gedupeerden. "Een vlucht twee dagen van tevoren annuleren en vervolgens een vlucht van drie dagen later aanbieden. Mijn vakantieplannen gaan in rook op. Hartelijk bedankt."

You're only showing cancelled flights for the next 2 days. You've hit a new low, again. — D. Aurelie(@ DAurelie1) 17/09/17 02:00 Veel reizigers zeggen dat zij van plan zijn de kosten die ze door de annuleringen maken te verhalen op Ryanair. Dat zijn niet alleen de mogelijke kosten voor een duurdere vlucht bij een andere maatschappij, maar ook voor de noodzakelijke hotelboekingen en andere reserveringen op de plek van bestemming. Als zij bereid zijn om de juridische strijd aan te gaan met Ryanair, maken de gedupeerden kans op nog een extra vergoeding. Volgens EU-regelgeving hebben reizigers die binnen 14 dagen voor vertrek horen dat hun vlucht is geannuleerd namelijk recht op vergoedingen tussen de 125 en 600 euro.