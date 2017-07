Rosé is geen vrouwendrankje meer

Elke zomer zien de supermarkten hetzelfde fenomeen: zodra de zon schijnt, piekt de verkoop van roséwijnen. Maar dit jaar is dat nog een flink stuk meer dan anders. "De verkoop gaat al jaren in stijgende lijn", zegt Baptiste van Outryve van Carrefour. "Zelfs als we een slechte zomer beleven, wordt er meer rosé gedronken."

Volgens wijnkenner Frank Van der Auwera is de tijd dat rosé met een scheef oog bekeken werd, inderdaad voorbij. "Tien jaar geleden bestond de markt grotendeels uit goedkope rommel die nauwelijks te drinken was", zegt Van der Auwera. "Gerenommeerde wijnhuizen wilden er hun tijd en energie niet aan besteden en ook in de nieuwe wijnlanden was er maar weinig interesse voor een product dat slechts enkele maanden per jaar wordt genuttigd. Met als resultaat dat wat je in de rekken vond, doorgaans van een bedenkelijk niveau was."

Dat rosé een typisch vrouwendrankje is waarvoor mannen hun neus ophalen, wil Van der Auwera ook niet meer geweten hebben. "Rosé wordt nu zowel door vrouwen als mannen gedronken, net als cava of champagne", luidt het.