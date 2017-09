Regering werkt aan "zachte landingsbanen" voor mensen met een zware job

Het voorstel van De Block is geïnspireerd op een voorstel uit de metaalsector, maar zou voor alle sectoren van de economie gelden. Het moet langer werken meer "doenbaar" maken voor mensen met een zware job. Zij zouden na hun zestigste kunnen blijven werken, maar minder (4/5) en niet langer in ploegen of 's nachts. Hun loon wordt daardoor lager, maar dat wordt deels gecompenseerd door een premie die de werkgever betaalt en tussen werknemer en werkgever is afgesproken.



Volgens de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid zouden tussen de 23.000 en 28.000 mensen van het systeem gebruik kunnen maken.