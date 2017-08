Regering-Michel kortwiekte FAVV door besparingen: "Een verontrustende evolutie"

Test-Aankoop had eerder al kritiek geuit op het gebrek aan transparantie en de gebrekkige communicatie van het FAVV. Nu richt de consumentenvereniging de blik op de werkingsmiddelen van het federaal agentschap: die zijn fel verminderd.



Tussen 2011 en 2014 bleef het totale budget van het FAVV stabiel. Sinds het aantreden van de regering Michel deed er zich echter een daling voor van 11 pct. Als er enkel wordt gekeken naar de middelen die van de overheid komen, dan loopt de besparing zelfs op tot 18 pct.



Minder middelen had ook minder controles tot gevolg: tussen 2011 en 2013 steeg het aantal uitgevoerde controles nog gevoelig (+4 pct), vanaf 2014 deed er zich een serieuze daling voor. In 2015 gaat het om -6 procent en in 2016 nog eens om -2,5 pct.

"België moet net fier zijn"

De Landsbond van Pluimveehouders spreekt dan weer heel andere taal. "België moet net fier zijn dat het fipronilschandaal hier eerst boven water gekomen is", klinkt het daar. "De controles hebben hier wel degelijk gewerkt om de fraude als eerste land te ontdekken. Zo konden er passende maatregelen genomen worden. In Nederland werd het verboden product in minstens vijf keer meer legkippenbedrijven gebruikt, maar daar stelden de bevoegde diensten helemaal niets vast."



De pluimveehouders zijn volgens de vzw de grote slachtoffers van de malafide inzet van derden. Zij hebben imagoschade en grote financiële verliezen geleden. "Die laatste lopen nu al op tot vele miljoenen euro en ook de psychische gevolgen bij de pluimveehouders zijn groot", zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond van Pluimveehouders.