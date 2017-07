Recordaantal Belgen krijgt bonus op werk

Uit die cijfers blijkt dat meer dan 6.382 bedrijven groepsbonussen uitkeren. Dat is dubbel zoveel als in 2008, het eerste jaar dat het bonusplan werd ingevoerd. Vorig jaar is een recordbedrag van 585 miljoen euro uitgekeerd aan zo'n half miljoen Belgen. Volgens de cijfers van de Rijksdienst voor ­Sociale Zekerheid was de gemiddelde bonus 1.167 euro.



Populair

De groepsbonus is populair omdat de werknemer er netto er meer van overhoudt. Een gewone bonus of loonsverhoging wordt namelijk zwaarder belast dan een groepsbonus, zegt Sonja Teughels van werkgeversorganisatie Voka.



Gunstig fiscaal regime

De groepsbonus gaat tot maximaal 3.255 euro bruto. Tot die som val je onder een gunstig fiscaal regime. De beperking is ingevoerd om te vermijden dat managers vooral via zo'n gunstige groepsbonus zouden worden uitbetaald.