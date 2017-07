Rapport: Air France-KLM in gevaar door Frans-Nederlandse cultuurclash

"Meer dan een decennium na de fusie heeft de desillusie aan beide zijden een schokkend niveau bereikt", schrijven de twee onderzoekers van het Franse Nationaal Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (CNRS) en de Universiteit van Tilburg. Voor hun onderzoek interviewden zij in totaal 47 managers van Air France en KLM. Die schetsen een zwart beeld. "In de context van de snelle veranderingen in deze concurrerende markt wordt het steeds twijfelachtiger of Air France-KLM in staat zal zijn om te overleven."

Dat Air France en KLM zich in een moeizaam huwelijk bevinden, was al bekend. De Franse piloten zijn verbolgen dat KLM harder groeit dan Air France. De Nederlanders vinden op hun beurt dat de Fransen dat aan zichzelf te danken hebben door bezuinigingen voor zich uit te schuiven en in plaats daarvan te staken. In 2016 boekte KLM met 681 miljoen euro bijna twee keer zoveel operationele winst als Air France (372 miljoen). Daardoor rijst de vraag wat KLM eigenlijk aan het samensmelten heeft gehad.