Procter & Gamble steekt 100 miljoen minder in reclamecampagnes online

Het bedrijf kwam tot die conclusie toen bleek dat, na het schrappen van eerdere onlineadvertenties, de verkoopcijfers niet afnamen. "Wat ik daaruit opmaak, is dat de advertentie-uitgaven die we hebben geschrapt voor het grootste deel inefficiënt waren", vertelt financieel directeur Jon Moeller in een artikel in The Wall Street Journal .

Share We hebben data waaruit blijkt dat reclame op een verkeerde plek stond of ineffectief was

In datzelfde artikel onderstreept David Taylor, de directeur van P&G, de woorden van Moeller. Volgens hem kwam de reclame van het bedrijf niet op de juiste websites terecht. "We hebben data waaruit blijkt dat die op een verkeerde plek stond of ineffectief was", verklaart Taylor het stoppen van de onlineadvertenties. "We willen dat iedere dollar toegevoegde waarde biedt aan de klant of aan onze aandeelhouders."