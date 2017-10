Prijs van postzegels gaat (voorlopig) niet omhoog

Bpost mag een geplande prijsverhoging voor postzegels niet doorvoeren. Regulator BIPT had dit in maart geweigerd, en nu heeft het postbedrijf ook in beroep ongelijk gekregen, zo meldt het BIPT. Het postbedrijf betreurt de beslissing en beraadt zich over verdere mogelijke juridische acties.

De nieuwe tarieven zouden winsten hebben mogelijk gemaakt boven de 15 procent, wat als excessief wordt beschouwd Bpost wou dit jaar de prijzen optrekken voor het 'kleingebruikerspakket'. Het gaat bijvoorbeeld om brievenpost, pakjes en aangetekende zendingen. Maar de regulator BIPT - het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - weigerde het voorstel van bpost. De nieuwe tarieven zouden volgens de regulator immers winsten hebben mogelijk gemaakt boven de 15 procent, wat als excessief wordt beschouwd.



Bpost ging in beroep tegen die beslissing. Maar het Marktenhof, een nieuwe gespecialiseerde afdeling van het Brusselse hof van beroep, heeft het besluit van de regulator nu bevestigd. Het BIPT heeft correct gehandeld, oordeelt het Marktenhof.



Bpost kan de prijsverhoging zoals in haar tariefvoorstel dus niet doorvoeren. "Niets belet bpost natuurlijk om een nieuw voorstel in te dienen", aldus een woordvoerder van de regulator.

Nieuwe wet

Bpost betreurt de beslissing van het Marktenhof en BIPT en beraadt zich over verdere acties. In theorie zou het bedrijf naar Cassatie kunnen trekken tegen de uitspraak. Een beslissing daarover is nog niet gevallen.



Het postbedrijf heeft trouwens geen aanvraag ingediend om de postzegelprijs in 2018 te mogen verhogen. Dat diende uiterlijk 1 september te gebeuren. Met andere woorden: de prijs voor de postzegels kan dit jaar en volgend jaar niet meer stijgen.



Maar, zo wijst bpost erop, er is een nieuwe postale wet die normaal nog voor het einde van het jaar in het parlement zou worden goedgekeurd. "Het kan niet worden uitgesloten dat onder de nieuwe postale wet bpost zijn prijzen wel zal kunnen verhogen in 2018", klinkt het bij bpost.