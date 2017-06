Philips doet miljardenovername in VS

Met Spectranetics haalt Philips technologie in huis die nauw aansluit bij het eigen aanbod voor operaties met beeldvormende apparatuur. De prijs van 38,50 dollar per aandeel die het bedrijf daarvoor over heeft, ligt 27 procent boven de slotkoers van het aandeel op Wall Street gisteren.



Spectranetics groeit volgens Philips met dubbele cijfers en verwacht dit jaar een omzet rond de 300 miljoen dollar te behalen. De overname levert naar verwachting vanaf volgend jaar een bijdrage aan zowel de omzetgroei als de winst, zei Philips-topman Frans Van Houten in een toelichting.



De overname wordt gefinancierd met bestaande middelen en nieuwe schulden. Philips heeft flink wat contanten op de plank liggen, onder meer doordat het belang in verlichtingsbedrijf Philips Lighting verder is afgebouwd. Nog deze week verwacht het de verkoop van een belang van ruim 80 procent in Lumileds aan een groep investeerders af te ronden.



Het bedrijf wil het overschot ook benutten om voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Daarbij voelt het "geen enkele druk van aandeelhouders", zei van Houten. Vorige week gingen geruchten dat Third Point, het hedgefonds van de activistische investeerder Daniel Loeb, zou zijn ingestapt bij het technologieconcern, maar dat ontkent de topman.