Personeel Bombardier keurt sociaal plan goed: aantal naakte ontslagen beperkt

Begin mei kondigde de Canadese groep Bombardier aan dat er 160 banen zouden sneuvelen in de vestiging in Brugge. Een deel van de productie zal verhuisd of afgebouwd worden en Brugge zal aansturing krijgen vanuit het Franse Seclin. De bonden konden het aantal bedreigde jobs al terugbrengen tot 127, onder wie 67 arbeiders en 60 bedienden en kaderleden.



Na weken onderhandelen is er ook een sociaal plan aan het personeel voorgelegd. Dat voorziet een vangnet voor de werknemers die het bedrijf zullen verlaten, zowel financieel als sociaal. De blijvers zouden werkzekerheid hebben tot eind 2021 en dat kan verlengd worden tot 2025 als de NMBS-bestelling van de M7-rijtuigen wordt binnengehaald.



Er is ook een regeling uitgewerkt om het aantal naakte ontslagen te reduceren. Er is een mogelijkheid tot vrijwillig ontslag en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Dat is de oude brugpensioenregeling. Er wordt ook een omscholingstraject voorzien voor jobs die nog niet bedreigd zijn, zoals elektricien of tester.



Ruim twee derde (68,3 procent) van de arbeiders kon zich in het plan vinden. Ook 92,5 procent van de bedienden en kaderleden ging akkoord.