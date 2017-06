Oud-topman Barclays-bank aangeklaagd voor fraude

Dat heeft het Britse bureau voor ernstige fraudezaken dinsdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat een Britse bank (en de voormalige top ervan) strafrechtelijk wordt vervolgd voor frauduleuze activiteiten tijdens de kredietcrisis. Naast Varley moeten zijn medebestuurders Roger Jenkins, Tom Kalaris en Richard Boath op 3 juli voor de rechter verschijnen. Het kwartet wordt verdacht van malversaties rond een deal die de bank in 2008 sloot met een groep investeerders in het Midden-Oosten, met name het Qatarese staatsinvesteringsfonds.

7,3 miljard pond

Door aan te kloppen bij die investeerders wist Barclays, dat door de kredietcrisis bijna door zijn kapitaalreserves heen was, staatssteun te ontlopen. De Britse bank haalde in juni en oktober 2008 in totaal 7,3 miljard pond (8,3 miljard euro) op bij Qatar Holding LLC en bij Challenger Universal Ltd. Challenger was het investeringsvehikel van de toenmalige premier van Qatar.