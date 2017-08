Ook Vlaanderen trekt naar de rechter om fipronilaffaire

De bevoegde commissie van het Vlaams Parlement kwam twee weken geleden al eens samen over de fipronilcrisis. Vandaag was er een opvolgvergadering in het Vlaamse halfrond. Landbouwminister Joke Schauvliege gaf er een overzicht van de vergaderingen en overlegmomenten die de voorbije twee weken hebben plaatsgevonden. Ze herhaalde er de plannen om een waarborgregeling uit te werken voor landbouwbedrijven. Voor niet-landbouwbedrijven is die piste ook onderzocht, maar daar lijkt volgens de minister voorlopig geen nood aan te zijn. Verder zei minister Schauvliege onder meer nog dat er intussen nog 14 bedrijven geblokkeerd zijn (oorspronkelijk waren dat er 87), dat er geen enkel land een importembargo heeft ingesteld tegen België en dat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een campagne zal uitwerken om het consumentenvertrouwen in het gebruik van Belgische eieren te herstellen.

De CD&V-minister voegde er ook nog aan toe dat de Vlaamse diensten zich, net als de federale overheid, burgerlijke partij zullen stellen. "Die opdracht is gegeven. Op dit moment gaat het nog om beperktere bedragen, maar we hebben toch ook extra mensen op het terrein moeten sturen, meststalen moeten nemen... Als de schuldigen dan zijn aangeduid, is het belangrijk dat wij mee in het geding zitten", aldus Schauvliege.



Volgens de CD&V-minister wordt de zaak op de voet gevolgd. Vrijdag volgt ook nog een overleg met de Europese Commissie over de mestproblematiek. De mest van de getroffen bedrijven moet namelijk op een veilige maar toch kostenefficiënte manier verwerkt worden. "Ook Nederland, Duitsland en Frankrijk worstelen daarmee. Eigenlijk moet de mest verbrand worden, maar dat is duur en er is ook een capaciteitsprobleem. Vandaar het overleg met de Europese Commissie om te zien wat mogelijk is".