Ook Taiwanese eieren besmet met fipronil

In totaal werden bij een kleine 1500 bedrijven monsters afgenomen. Taiwan hanteert net als de Europese Unie een maximale waarde van 5 delen per miljard voor fipronil. Na controle van 941 monsters waren er vijftien gevonden die die grenswaarde overschreden.



Uitschieter was een boerderij waar de eieren meer dan dertig keer de toegestane hoeveelheid fipronil bevatten. Dat bedrijf is gesloten. De resterende monsters worden volgens planning nog deze week getest. Daarna houdt Taiwan met steekproefsgewijze controles de sector in de gaten.