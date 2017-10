Ook General Motors ziet toekomst volledig elektrisch

Steeds meer autobouwers versnellen de transitie naar elektrisch aangedreven voertuigen. In de voorbije weken kondigden onder meer Volkswagen, Volvo en Nissan al gelijkaardige plannen aan. En deze week liet ook autobouwer Ford weten dat het de investeringen in de ontwikkeling van klassieke motoren terugschroeft. Ford wil de komende vijf jaar 4,5 miljard dollar investeren in nieuwe elektrische voertuigen en wil op korte termijn dertien modellen lanceren.