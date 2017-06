Ombouw Bart Smit naar Intertoys van de baan

Blokker kondigde vorig jaar aan dat alle filialen van Bart Smit en Toys XL verder zouden gaan onder de naam Intertoys. Dit betrof in totaal bijna 250 winkels, waarvan tientallen in ons land.



In Nederland is het proces ver gevorderd, maar in België werd de operatie in april al tijdelijk uitgesteld. Dat was omdat er meer tijd nodig was om het nog relatief onbekende merk Intertoys op de kaart te zetten.



De speelgoedketens van Blokker zijn vorige maand echter in de verkoop gezet. Het verlieslijdende Blokker Holding wil af van vrijwel al zijn ketens en gaat tevens onrendabele Blokker-zaken sluiten. Die forse inkrimping moet helpen het verlieslijdende bedrijf weer op de rails te krijgen.