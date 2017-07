Nieuwe plaag in de horeca: gerechten delen

Een weigering aan een Weense toeriste om een portie mosselen met friet en sla (kostprijs 16,90 euro) met haar partner te delen in Bistro De Schilder in Brugge, leverde eigenaar Dimitri Vanhaecke een vlijmscherp commentaar op de beoordelingssite Tripadvisor op. De vrouw had het over een "schokkende ervaring" en gaf de zaak een onvoldoende voor klantvriendelijkheid. "Wij wilden deze plaatselijke delicatesse voor de eerste keer proeven. Daarom kozen wij voor niet twee, maar voor een enkele portie. Onbegrijpelijk dat dit hier niet mocht."



Vanhaecke heeft daar zo zijn redenen voor.