NewB heeft met aanstelling Tom Olinger twee CEO's

Tom Olinger komt over van Crelan. "Ik ben blij dat ik kan samenwerken met een voormalige collega. Nu zijn we al met twee bankiers in de raad van bestuur. Dat kan ons dossier enkel maar versterken", zegt Coeckelbergh. Met de komst van André Janmart en Olinger telt de raad van bestuur van NewB acht leden.



Janmart komt trouwens over van de Franse verzekeraar Monceau, die zelf 10 miljoen euro in het project pompte.



Naast de twee versterkingen werden ook enkele operationele wijzigingen gestemd. Zo heeft de algemene vergadering ermee ingestemd dat de coöperatie voortaan activiteiten kan ontplooien in nieuwe sectoren zoals crowdfunding en verzekeringen.



NewB heeft de ambitie om een ethische bank te worden, maar dat loopt door de huidige marktomstandigheden (met een lage rente op de klassieke bankproducten) en de strenge kapitaalvereisten moeizaam. NewB haalde tot nu ongeveer 15,3 miljoen euro op en heeft 50.547 coöperanten.