Moederconcern van autobouwer Lada schrapt ruim 8.000 banen

Dit jaar verdwijnen 6.000 banen, volgend jaar 2.200. "Voor ons is het erg belangrijk dat de sociale verplichtingen worden nagekomen", aldus de vertegenwoordiger van Poetin, Michail Babitsch. "De getroffen werknemers moet de mogelijkheid tot nascholing en nieuwe goed betaalde banen geboden worden."



De voorbije jaren zag AvtoVAZ zich al genoodzaakt om duizenden werknemers aan de deur te zetten om de kosten te verlagen. Sinds de verkoopcrisis in 2012 verkocht AvtoVAZ steeds minder wagens. In 2015 en 2016 werden miljardenverliezen in de boeken geschreven. Sinds begin dit jaar lijkt zich evenwel een trendbreuk in te zetten. In de eerste jaarhelft werden 13 procent meer Lada's verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.



AvtoVAZ wil volgend jaar uit de rode cijfers raken.