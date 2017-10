Mobiele telefoon is de nieuwe bankkaart

Mobiel geld zit in de lift. Drie op de vier Belgen, een recordaantal, bankiert met zijn smartphone. Tegelijk blijkt dat Belgen niet echt financieel slim zijn.

Uit de jaarlijkse Digital Payments Study van Visaerder blijkt dat drie op de vier Belgen geld beheert en overmaakt via zijn mobiele telefoon. 65 procent van de Belgen gebruikt daarvoor een app, een stijging van 13 procent tegenover 2016.

Van onze landgenoten gebruikte 58 procent al eens een digitale portefeuille (bijvoorbeeld PayPal), een card-on-fileservice (waarbij je betaalgegevens worden bijgehouden op een website) of een mobiele betaalservice (bijvoorbeeld Android Pay).

Opvallend is dat vooral de millenials erg vertrouwd zijn met de praktijk van digitaal betalen. Van de respondenten tussen 18 en 34 jaar noemt 87 procent zichzelf een gebruiker van mobiel geld.

Geen benul

Uit een ander onderzoek, dat van Ivox in opdracht van Spaargids en de Spaanse Santander Consumer Bank, blijkt tegelijk dat Belgen niet echt financieel slim zijn.

Slechts een op de vijf spaarders kan precies zeggen hoeveel rente hij krijgt op zijn geld. Ruim 37 procent geeft eerlijk toe er totaal geen benul van te hebben. En als we een gokje wagen naar de rente, blijken we die veel te hoog in te schatten.

Belgische spaarders liggen hoegenaamd niet wakker door renteverschillen. "Van bank verwisselenis te veel gedoe", klinkt het meest gehoorde argument.