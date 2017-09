Met deze studies scoort u het hoogste loon

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verleden: waar onze ouders en grootouders zich nog puur op basis van intelligentie, inzet en ervaring naar een leidinggevende positie konden werken, is dat vandaag voor mensen zonder diploma quasi onmogelijk geworden. En dat vertaalt zich ook in hun loonrealiteit. Loontrekkenden die enkel een diploma secundair onderwijs hogere graad bezitten, verdienen in dit land 10% minder dan het algemeen gemiddelde. Een werknemer met een diploma lager onderwijs, secundair onderwijs lagere graad of zonder diploma, verdient 20% minder dan het algemeen gemiddelde.

Volgens de meest recente cijfers uit de Salarisenquête van vacature.com verdient de houder van een masterdiploma 56% meer en een bachelor 13% meer dan het Belgisch loongemiddelde van 3.401 euro bruto. Achter die cijfers schuilen echter grote verschillen per studierichting. Met een diploma in één van de zogenaamde STEM-richtingen (science, technology, engineering, mathematics) verdient u – als starter toch – nog altijd het meest.

Die lijst vertelt natuurlijk ook niet alles. Zo zullen sommige gereputeerde opleidingen, zoals arts en tandarts, ook niet voor ièdere student tot een dikbetaalde job leiden. Diverse commerciële functies zijn dan weer in beperkte mate verbonden aan één specifiek studietraject. En soms worden dergelijke adviezen al eens onbedoeld grappig. Zo omschreef de studiedienst van de VDAB de opleiding geschiedenis enkele jaren geleden nog als een echt kneusje onder de masteropleidingen. Dat vonden ze wel wat vreemd klinken op het stadhuis van Antwerpen, waar op dat moment drie niet helemaal onbelangrijke functies (met name: de burgemeester, de schepen van de haven en de OCMW-voorzitter) ingenomen werden door… jawel, historici.

VDAB publiceert in haar jaarlijkse schoolverlatersrapport welke richtingen 'goed in de markt liggen'; de studenten die deze opleidingen volgden, vonden binnen het jaar na afstuderen werk. De meeste zijn intussen nagenoeg bekend; elektriciteit, informatica, verpleegkunde, diverse (hoog)gespecialiseerde technische opleidingen, ingenieursopleidingen, tandheelkunde, geneeskunde, rechten, enz.

En dan zijn er natuurlijk de knelpuntberoepen en dus -studies: ICT , zorgkunde en een waaier aan technologische richtingen . Eerder deze maand berichtte technologiefederatie Agoria dat het aantal studenten dat aan een technologiestudie begint aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, lijkt te stagneren. Wat problematisch is, wetende dat het net die profielen zijn waar een zwaar tekort aan is/ontstaat op de arbeidsmarkt.

Uit een rondvraag blijkt dat, als het gaat over niet-technische, algemene startersfuncties, vooral afgestudeerden uit de rechten en de toegepaste economische wetenschappen streepjes voor hebben. Wie daarnaast nog een paar jaar studies aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit of hogeschool kan voorleggen, krijgt tijdens een sollicitatieprocedure ook extra aandacht.

Ereklasse universiteit/hogeschool

Iets waar Amerikaanse en Britse studenten véél meer van wakker liggen dan de onze: wáár ze hun hogere studies kunnen gaan doen. Princeton, Oxford, Harvard, Yale… dat is een heel ander paar mouwen op uw cv dan pakweg de universiteit van Connecticut.

Volgens Marc Depaepe, gewezen campusrector van de Kulak en gewezen vicerector van de KULeuven, is de kwaliteit van het onderwijsaanbod in Vlaanderen voorlopig erg homogeen en mogen we daar blij om zijn. "Voorlopig zien we in België nog geen toestanden zoals in de VS, waar zowel ereklassers als vierde provincialers hogere studies aanbieden. Daar bepaalt niet alleen uw diploma, maar vooral ook de instelling waar u het behaalde, uw aantrekkelijkheid bij werkgevers. In Vlaanderen zijn werkgevers daar nog niet heel erg mee bezig: onze universiteiten en hogescholen zitten wel min of meer op hetzelfde niveau."

"Er bestaan overigens meerdere rankings. Leuven is de minst regionaal rekruterende universiteit, maar Gent kan bogen op meer Nobelprijswinnaars. Andere rangschikkingen zijn dan weer gebaseerd op onder meer het kapitaal dat een universiteit kan aantrekken. Dat heeft weinig te maken met de kwaliteit van de alumni. Dat de rankings de media halen is natuurlijk des mensen. Studenten kennen die rangschikkingen overigens wel, maar laten de keuze van hun universiteit meestal door heel andere factoren bepalen. Sommigen willen absoluut op kot gaan, anderen willen blijven deelnemen aan het sociale leven in hun woonplaats."