McDonald's levert aan huis in Brussel

Na de invoering van de tafelbediening lanceert McDonald's vanaf vandaag een andere nieuwigheid: leveringen aan huis. "Het is een nieuwe logische stap", vertelt woordvoerster Kristel Muls in Het Laatste Nieuws. "De voorbije maanden hebben we hard gewerkt aan de restaurantbeleving door nieuwe decors te installeren, de producten à la minute te bereiden en tafelbediening te lanceren. Nu gaan we een stap verder met thuislevering. Bedoeling is om de mensen thuis dezelfde kwaliteit te bieden als in het restaurant."

Om de maaltijden thuis te bezorgen doet McDonald's België een beroep op koeriers van UberEATS. Het is de bedoeling dat de klant "zeker binnen de 20 minuten na het ingeven van zijn bestelling" zijn hamburger thuis geleverd krijgt.

Wie zijn McDo-bestelling thuis geleverd wil, betaalt dezelfde prijs als in het restaurant, plus 2,5 euro aan leveringskosten. En dat ongeacht de afstand. De betaling gebeurt via een kredietkaart bij de bestelling.