LinkedIn verliest rechtszaak: start-up mag bedrijven informeren over ontslagplannen werknemers

De onenigheid tussen Linkedin en hiQ stamt uit mei, toen LinkedIn de start-up per brief beschuldigde van hacken en het bedrijf sommeerde te stoppen met het verzamelen van de openbare gegevens. HiQ klaagde LinkedIn daarop aan.

De rechter verwierp het argument van LinkedIn dat de handelwijze van hiQ de privacy van zijn 467 miljoen gebruikers schendt. LinkedIn wil een concurrent dwarsbomen, luidde het oordeel. Bovendien was volgens de rechter het open karakter van het internet in het geding. Critici van LinkedIn waren bang dat als expliciete toestemming nodig zou zijn voor het gebruik van openbare data dat het einde zou betekenen van het open internet. "Het internet moet niet worden beheerst door een klein groepje data-hamsterende bedrijven", liet hiQ in een reactie weten.

LinkedIn moet nu alle beperkingen die het hiQ online heeft opgelegd binnen 24 uur van de site verwijderen. Het sociale netwerk is van plan in hoger beroep te gaan.