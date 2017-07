Kwart meer passagiers voor Brussels Airlines in eerste jaarhelft

De verschillende maatschappijen van de Lufthansa-groep (met ook de merken Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines en Eurowings) vervoerden van januari tot en met juni net geen 60 miljoen passagiers. De helft daarvan vloog met Lufthansa.



De sterkste groei komt op naam van Eurowings, dat in volle expansie zit. Zo huurde Eurowings tientallen vliegtuigen van het noodlijdende Air Berlin.



Ook Brussels Airlines doet beter dan de gemiddelde groei in de groep, met ruim 24 procent meer reizigers in het eerste semester. Dat percentage is weliswaar een beetje vertekend door de dip in het aantal passagiers die de maatschappij vorig jaar kende door de gevolgen van de aanslagen op Brussels Airport in maart.



In juni ontving Brussels Airlines 848.434 passagiers, 15,3 procent meer dan in juni vorig jaar. De bezettingsgraad bedroeg net geen 80 procent. De vrachtactiviteit groeide met 19 procent.



Vooral de vluchten binnen Europa deden het in juni goed (+15,7 procent tegenover juni 2016). Er waren 7,6 procent meer passagiers op de Noord-Amerika-vluchten en 2,3 procent meer op de Afrika-vluchten. De eind maart opgestarte route naar het Indiase Mumbai haalde volgens Brussels Airlines "zeer behoorlijke resultaten", met 9.722 passagiers in juni.